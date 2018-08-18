Ak Parti MKYK yeni üye listesi son dakika 2018 AK Parti MKYK listesinde kim var hangi isimler yer alıyor

Ak Parti MKYK yeni üye listesi son dakika 2018 AK Parti MKYK listesinde kim var? Vatandaşlar Ak Parti MKYK listesinde hangi isimler yer alıyor, MKYK isim listesi nasıl? Sorusuna yanıt aramaya başladı. AK Parti MKYK listesi | AK Parti'de MKYK'ya hangi isimler seçildi, kim girdi? AK Parti'nin merakla beklenen 6. Olağan Kongresi bugün Ankara'da Başkan Erdoğan'ın da katılımıyla yapıldı. 'Millet bir hedef bir' sloganıyla düzenlenen kongre, Başkan Erdoğan’ın Meclis grubu, hükümet ve Cumhurbaşkanlığı kadrosunda yaptığı değişikliklerin ardından son nokta olacak. Erdoğan, partinin hem Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) hem de Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) değişikliğe gidecek. Başkan Erdoğan, ilk olarak salonun önünde bulunan vatandaşlara hitap etti. MKYK'nın açılımı, Merkez Karar Yönetim Kurulu'dur. Ak Parti'nin en üst karar organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'dur. 50 kişiden oluşan MKYK üyeleri parti yönetimini oluşturur. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na seçilenler bakan olur ya da başka görevlere atanırsa üyelikleri devam eder ancak MYK üyesi olamaz. Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri parti yönetiminde etkin bir şekilde rol alır.

İşte yeni MKYK'da yer alan isimler:

Ahmet Arslan

Ahmet Sami Ceylan

Ahmet Sorgun

Ahmet Tan

Ali İhsan Yavuz

Emine Zeybek

Erkan Kandemir

Erol Kaya

Fatih Şahin

Fatma Aksal

Fatma Betül Sayan Kaya

Gökçe Özdoğan Enç

Hacı Bayram Türkoğlu

Hamza Dağ

Harun Karaca

Hatice Kübra Öztürk Gökkaya

Hatice Merve Tatar

Hayati Yazıcı

İbrahim Halil Yıldız

İffet Polat

Jülide Sarıeroğlu

Leyla Şahin Usta

Lütfi Elvan

Mahir Ünal

Markar Esayan

Mehmet Özhaseki

Metin Bulut

Metin Yavuz

Murat Baybatur

Mustafa Ataş

Nurettin Canikli

Orhan Miroğlu

Osman Nuri Gülaçar

Ömer Çelik

Öznur Çalık

Tuğba Işık Ercan

Vedat Demiröz

Vildan Polat

Yavuz Subaşı

Zehra Taşkesenoğlu

AK Parti'de kongre günü... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 6. olağan kongresi öncesi vatandaşlara seslendi.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Bizler tek milletiz, te bayrağız, tek vatanız, tek devletiz. Biz şu ana kadar kimsenin önünde eğilmedik. Yok şuymuş, buymuş, dolarmış. Onların dolarları varsa bizim Allah'ımız var. Bugüne kadar bizi çökertemediler, bundan sonra da çökertemeyecekler.

Şu büyükşehirlerin tamamını milletimizden emanet almaya hazır mıyız? İstiyoruz ki bütün büyükşehirlerimiz, 81 ilimiz modern bir belediyecilik anlayışını görsün.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KONGRE ÖNCESİ KALABALIĞA SESLENDİ

Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.Şuanda partimiz 17 yaşında. Geleceğe çok daha iyi hazırlanan bir parti olarak dünyaya en büyük mesajları bugün tekrar veriyoruz. Bizler tek milletiz, tek bayrağız, tek vatanız, tek devletiz. Bizi bölmek, parçalamak isteyenlere en güzel cevabı sandık ve meydanlarda veriyoruz. Yeni sistemle ilk defa kongremizi yaparak inşaallah dünyaya farklı bir mesaj vereceğiz. Şuanda karşımda onbinleri görüyorum. Yok şuymuş yok dolarmış yok böyle bir şey. Onların dolarları varsa bizim Allah'ımız var. Ve yolumuza emin adımlarla yürüyoruz, yürüyeceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Bugüne kadar bizi çökertemediler bundan sonra da çökertemeyecekler. Yeter ki siz dimdik ayakta durun.

"BÜYÜKŞEHİRLERİN TAMAMINI MİLLETİMİZDEN EMANET ALMAK İSTİYORUZ"

Şuanda ağustos ayını geride bırakıyoruz. 26 Ağustos'ta Malazgirt'teyiz. Oradan Sultan Alparslan gibi yeniden yola çıkacağız. Sonra 30 Ağustos geliyor. 30 Ağustos'ta yine Kocatepe'deki gibi dimdik ayakta duruşumuzun işaretini vereceğiz. Kararlılıkla eylül, ekim, kasım, aralık, ocak, şubat ardından mart yerel seçimler. Büyükşehirlerin tamamını milletimizden emin almaya hazır mıyız? İstiyoruz ki bütün büyükşehirlerimiz, 81 vilayetimiz modern bir belediyecilik anlayışını görsün.

CHP’NİN AK PARTİ KONGRESİNE KATILIM GÖSTERMESİ

CHP’nın uzun bir aradan sonra AK Parti’nin kongresine Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya’nın katılım göstermesi üzerine Hayati Yazıcı şu yorumda bulundu:

Doğru bir yaklaşım… Siyasi partiler ülke yönetiminde yarışan rekabet içinde olan kurumlardır. Birbirinin hasmı, birbirinin düşmanı değillerdir. Önemli etkinliklere davet olduğu sürece bu katılım sağlanmalıdır, davet de olmalıdır. Bizim HDP’yi davet etmeyişimizin sebebini aziz milletimiz anlıyor diye düşünüyorum.

DEV EKRANLARDAN TAKİP EDİYORLAR

Salon çevresi bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Kongreye katılacaklar için güvenlik noktaları oluşturuldu. Partililer detaylı üst aramasından geçirildikten sonra alana alınıyor. Salona giremeyenler de kongreyi dışarıda kurulan dev ekranlardan takip etti. Kongre salonunda delegeler, engelliler, gazeteciler ve köşe yazarları için ayrı platformlar yer aldı.

AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi nedeniyle günler öncesinde yapılan planlamayla geniş güvenlik önlemleri alındı. Çevik kuvvet, güvenlik şube, terör, trafik ve özel harekat ekipleri başta olmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğünün tüm birimlerinden çok sayıda polis, kongre nedeniyle görev yapıyor.

Kongre dolayısıyla binlerce partili, sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Spor Salonu önünde toplandı.

Kongreye il dışından yoğun katılım olması nedeniyle şehrin girişinde kontrol noktaları oluşturuldu. Bu noktalara otobüslerle gelen partililer, Atatürk Kültür Merkezi alanına ulaştı. Partililer, tezahüratlar eşliğinde kongrenin düzenleneceği salona yürüdü. Spor salonu önünde ve çevresinde bekleyenlere, kumanya ve su servisi yapıldı.

Kongrenin yapılacağı Ankara Spor Salonu, sabah erken saatlerde uzman ekipler tarafından arandıktan sonra görevlilere teslim edildi.

Salon çevresi bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Kongreye katılacaklar için güvenlik noktaları oluşturuldu. Partililer detaylı üst aramasından geçirildikten sonra alana alınıyor.

Salona giremeyenler de kongreyi dışarıda kurulan dev ekranlardan takip etti.

Kongre salonunda delegeler, engelliler, gazeteciler ve köşe yazarları için ayrı platformlar yer aldı.

- Güvenlik önlemleri

AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi nedeniyle günler öncesinde yapılan planlamayla geniş güvenlik önlemleri alındı.

Çevik kuvvet, güvenlik şube, terör, trafik ve özel harekat ekipleri başta olmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğünün tüm birimlerinden çok sayıda polis, kongre nedeniyle görev yapıyor.

- Kongre programı

Kongrenin açılış konuşmasını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş yapacak.

Divan Başkanı Mehmet Ali Şahin'in konuşmasının ardından tanıtım filmi izlenecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabı sonrasında sırasıyla AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin faaliyet raporunu takdim edecek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz gelir-gider ve kesin hesabı aktaracak. Bütçenin ibra edilmesinin ardından kongrede yapılacak tüzük değişikliği görüşülecek.

Seçimlerin ardından Başkan Erdoğan teşekkür konuşması yapacak.

YARI ORANDA DEĞİŞİM

Kongrede divan oluştuktan sonra Erdoğan, salonu selamlayarak kongre konuşmasını gerçekleştirecek. Erdoğan’ın, Ak Parti’nin 16 yıllık iktidarında yaptığı önemli icraatları anlatacağı konuşmasında ekonomiye geniş yer ayırması bekleniyor.

ABD ile yaşanan kriz, AB ile yeni dönem mesajları da vermesi beklenen Erdoğan’ın konuşmasında yerel seçimlere yönelik önemli vurgular yapacağı kaydediliyor. Erdoğan’ın tüm delegelerin imzası ile tek aday olarak gösterileceği kongrede gözler partinin 50 kişilik MKYK listesinde olacak.

BAYRAMA YENİ YÖNETİMLE

Mayıs 2017’de yenilenen MKYK’da mevcut isimlerden yarıya yakının değişmesi bekleniyor. Erdoğan dün gün boyu kongre hazırlıklarını kurmayları ile sürdürdü. Bugünkü kongrede tek liste olarak sunulacak MKYK’nın yanı sıra partinin diğer organlarında da seçime gidilecek.

Erdoğan, seçilecek 50 kişilik MKYK içinde partisinin yeni MYK’sını belirleyecek. Erdoğan’ın bugün seçimlerin hemen ardından yeni MKYK’yı saat 18.00’de toplayacağı kaydedilirken MYK’nın da bu toplantıdan hemen sonra açıklanması ve saat 19.00’da da ilk toplantısını gerçekleştirmesi bekleniyor. Erdoğan, böylece yenilenmiş parti yönetimi ile bayrama girmiş olacak.

SEÇİM STARTI

Yerel seçimlerle ilgili takvimin daha erken başlatılması amacıyla Eylül sonunda yapılması düşünülen kongre öne çekilmişti. Bugün gerçekleşecek kongre, yerel seçimlerin de resmen başlangıcı olacak.

Erdoğan, yeni “A Takımı”na ve parti tabanına yerel seçimin önemine dair mesajlar verecek.

MEHDİ EKER: HALK, DEĞİŞİM POLİTİKASINI DESTEKLEDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, AK Parti’nin 6. Olağan Büyük Kongresi dolayısıyla Türkiye’ye gelen uluslararası parti temsilcileri ve siyasiler onuruna Ankara’daki bir otelde resepsiyon verdi. Resepsiyonda konuşan Eker, AK Parti’nin Türkiye’deki ve tüm dünyadaki insanlar için güveni temsil ettiğini söyledi. Eker, “AK Parti, Türk halkı ve dünyanın dört bir yanındaki insanlar için iyi yönetişime olan güveni yeniden tesis etti. Liderlerin ve politikacıların, insanlara hükmetmek için değil, onlara hizmet için var olduğunu dünyaya gösteriyoruz. Güçlü ve başarılı bir ülke olmanın sırrı budur” ifadelerini kullandı. Eker, “Son 17 yılda AK Parti’nin değişim politikası halk tarafından güçlü şekilde desteklendi. Bu, AK Parti ve lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın Türk siyasi tarihinde oynadığı olumlu rolün önemli bir göstergesiydi” dedi. - ANKARA Milliyet

ATAŞ: BÜTÜN DÜNYAYA SÜRPRİZ BİR MESAJ VERECEĞİZ

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Ak Parti’nin 6. Olağan Büyük Kongresi’nin yapılacağı Ankara Spor Salonu’nda basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kongre öncesinde salonun dışında bekleyenlere sesleneceğini kaydeden Ataş, dört dilde simultane tercüme yapılacağını belirterek şu bilgileri verdi: “Kongremizin ana sloganı ‘Millet Bir, Hedef Bir’. Yurt dışından bizzat Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımızın davetiyle 52 devlet başkanı davet edildi. HDP’nin dışındaki bütün partilere davet gitti. Sayın Genel Başkanımızın konuşmasından sonra bir sürprizimiz olacak. Türkiye’nin içinden geçtiği bu önemli süreçte o sürprizi buradan ifade etmeyeceğim, açıklamayacağım ama yarın o sürprizi hep birlikte göreceğiz. Bütün dünyaya da buradan bir mesaj vermiş olacağız.”

Kaynak: Milliyet