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AK Parti Sudan'da seçmenleri bilgilendirdi

AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi, Sudan'ın başkenti Hartum'da, referandum için seçim irtibat bürosu açtı.

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AK Parti Yurtdışı SKM Sudan görevlisi Nezir Dinler, ülkede faaliyet gösteren Türk Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, iş adamları ve vatandaşların katıldığı "Evet" programında, anayasa değişiklik paketini anlattı.

"ÇALIŞMALARIMIZ YURT İÇİ İLE SINIRLI KALMIYOR"

Hartum'da 9 Nisan Pazar günü oy verme işleminin başlayacağını dile getiren Dinler, "Çalışmalarımız sadece yurt içi ile sınırlı kalmıyor. Avrupa'da, ABD'de ve Afrika'da yaşayan vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. Yapılacak anayasa değişikliğini onlara anlatıyoruz. Bugün de Hartum'da sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Nezir Dinler, 18 maddeden oluşan anayasa değişiklik paketinin içeriğine ilişkin bilgiler vererek, şunları kaydetti: "Türkiye artık eski Türkiye değil. Yapılacak değişiklik ülkemizdeki iki başlılığı ortadan kaldırıyor. Cumhurbaşkanı ve Meclis arasında dengenin sağlanmasını istiyoruz. Böylece AK Parti iktidarıyla oluşan istikrar ortamının devamlılığı olacaktır. Bizler biliyoruz ki gurbetçilerimiz Türkiye'deki değişimi net olarak görebiliyor ve ülkemizin nereden nereye geldiğine şahitlik ediyor."

 

Program, Dinler'in vatandaşların sorularını cevaplamasının ardından sona erdi.

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