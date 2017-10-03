AK Parti'de 4 il başkanlığına atama yapıldı AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan istişare sonucu Giresun, Niğde, Nevşehir ve Kırıkkale il başkanlıklarına atama yapıldığını bildirdi.