Ak Partili Aktay: Biz ne yapacaksak, halkın onayıyla yapacağız

Sakarya'da partisinin il başkanlığını ziyaret eden Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, CHP'nin anayasa değişikliğini engellemek için 2 haftadır Meclis'te diktatörce davranışlarda bulunduğunu söyledi. Aktay, "Bir defa öyle dikdatörlük falan söylemlerini dile getiren insanların 2 haftadır Meclis'te neler yaptıklarını gördük. Nasıl diktatörce bu süreci engellemeye çalıştıklarını gördük. TBMM'de hiç tanık olmadığımız türden bir muhalefete, bir takozlamaya maruz bıraktılar ülkeyi. Bazı insanların bu tür gelişmelerden mutlu olmayacaklarını elbetteki biliyoruz. Ben demiyorum ki, herkes mutlu olacak. Bazı insanlar sistemin bu şekilde yürüyor olmasından dolayı kendine birtakım ekonomi geliştirmiş olanların bu süreçten rahatsız olmaları gayet normaldir. Keşke bütün insanları mutlu eden bir gelişme olsaydı. Önemli olan bu gelişmelerin toplamda insanlara neler getireceği" dedi.

'CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ İSTİKRAR GETİRECEK'

Mevcut anayasanın ülke yönetimi için yetersiz olduğunu ifade eden Aktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bina artık bizi taşımıyor, bu bina belki de yıkım kararı alınmış, çünkü riskler barındıran ülkenin güvenliği, ülkenin gelişmesi için riskler barındıran bir binaysa eğer, artık bu binada oturamayız. Türkiye'yi hem büyümüş olan, hem de daha da büyüme istidadı olan Türkiye'yi daha sağlam bir binaya taşımamız gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı sistemi bize bunu getirecek. Daha kalıcı bir iktidar, istikrar getirecektir. Kimse endişe etmesin, TBMM'de kabul edilmiş olan şey anayasa değişikliği değildir, anayasa değişikliğinin halk oyuna gitmesidir. Halkın önü tıkanmış durumdaydı, bu konu bir türlü halkın önüne gelmiyordu. Biz ne yapacaksak halkın onayıyla yapacağız."

Aktay, ülkede son günlerde terör ortamı oluşturmaya çalışan örgütlerin 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunanların maşası olduğunu dile getirerek, "Türkiye'nin dostları yok değil elhamdulillah, çok dostları var. Ama Türkiye belki de dostlarından daha fazla düşmanları da olan bir ülke. PKK'sı DEAŞ'ı DHKP-C'si PYD'si çeşitli girişimlerde bulundu. Bunlar maşadır, elinde tutan, bunları yönlendiren esas düşmanların da kimler olduğunu biliyoruz. En son 15 Temmuz'da giriştikleri bu alenen savaş aslında iflaslarının da, çaresizlikllerinin de bir sonucuydu. Bütün kozlarını oynamak zorunda kaldıkları, bütün kozlarını sahaya sürmek zorunda oldukları bir hamlenin ifadesiydi 15 Temmuz. Duracaklarını düşünmüyoruz. Türkiye'yi en zayıf olduğunu düşündükleri yerden yine vurmaya devam edeceklerdir" diye konuştu.