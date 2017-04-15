Son Dakika Haberleri E-gazete 16Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

AK Parti Muradiye İlçe Başkanı'na silahlı saldırı

Muradiye ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Vanlı'nın bulunduğu konvoya PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi.

  • 8
  • 0
  • 1
  • 0
  • 1
  • 0
x

Muradiye ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Vanlı'nın bulunduğu konvoya PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, ilçede AK Parti Muradiye İlçe Başkanı Vanlı'nın içerisinde bulunduğu iki araçlı konvoya terör örgütü PKK tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıdan İlçe Başkanı Vanlı yara almadan kurtuldu. Vanlı'nın aracını takip eden otomobilde bulunan güvenlik korucusu olan yeğeni Adnan Vanlı şehit oldu, bir kişi yaralandı.

Bölgede kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdam Meclis'ten geçmezse gensoruyu size getireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdam Meclis'ten geçmezse gensoruyu size getireceğiz

Referandumda oy kullanırken yapılması gerekenler

Referandumda oy kullanırken yapılması gerekenler

Şarkıcının evinden çıkanlar şoke etti

Şarkıcının evinden çıkanlar şoke etti

Muş’ta sağanak hayatı felç etti

Muş’ta sağanak hayatı felç etti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA