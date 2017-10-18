Niğde Belediye Başkanı görevinden istifa etti

Akdoğan, belediye binasında düzenlediği basın toplantısında, 8,5 yıl önce 58,5 milyon lira borçla devraldıkları belediyede, bugün borçları bitirdiklerini belirtti.

Kasasında 26 milyon 500 bin lira parası olan belediyeyi kendisinden sonra geleceklere devrettiğini vurgulayan Akdoğan, "Bu hizmetlerin yapılmasında desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Başbakan Binali Yıldırım'a, Bakanlar Kuruluna, milletvekillerine, diğer ilgililere ve belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum." dedi.

Gözünün arkada kalmayacağını dile getiren Akdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bizden sonraki süreçte kesinlikle ve asla gözüm arkada olmayacak. Birbirinden değerli 16 belediye meclis üyemiz var. Bunların içerisinden bir kardeşimiz belediye başkanımız olacak, sizin de bizim de. Bugün nasıl heyecanlıysak, nasıl aşkla ve şevkle doluysak o arkadaşımıza destek ve yardımcı olacağız. Önemli olan bayrağı hedefe ulaştırmak. Kişilerin önemi yok, dünya fani, ölüm ani. Makamlar ve mevkiler kimseye kalıcı değil, buralar kimseye baki değil. Geldik, gideceğiz, aynı insan ömrü gibi, insan doğar, büyür ve ölür. Belediye başkanı da seçilir, bir gün gider, milletvekili de bir gün seçilir, bir gün gider. Sonuçta bir gün bir yerde işe başlarız, bakmışız emekliliğimiz dolmuş, emekli olur ve gideriz. Dolayısıyla üzülecek hiçbir şey yok, benim gönlüm rahat, alnım açık, başım dik. Hesabını veremeyeceğim hiçbir işe bulaşmadım, hain terör örgütlerine mensubiyetimiz olmadı. Yolsuzluk ya da şaibeli işler yapmadım, bu noktada veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yok. Her şeyimiz açık ve şeffaf, bunu net olarak söylüyorum."

Belediye başkanı olarak, daha önce il başkanı ve yönetim kurulu olarak partisinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve teşkilatın hizmetinde olduğunu anlatan Akdoğan, şöyle devam etti:

"Bundan sonra da verilecek her göreve hazır olduğum gibi, sade bir üye olarak da partimin hizmetinde ve emrinde olmaya devam edeceğim. Bizden hiç kimse farklı bir tutum beklemesin. Bana iki dönem 2 kez il başkanlığı görevini veren, yine 2 dönem belediye başkanlığı görevini tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza özellikle teşekkür ediyorum, ona minnettarız. Buralarda bulunuyorsak sebebi ve vesilesi Sayın Cumhurbaşkanımızdır. O bakımdan biz bugüne kadar malımızla, canımızla teşkilatlarımızın, partimizin ne kadar emrinde olmuşsak bugünden sonra da onların emrinde yola devam edeceğiz. Durmak yok, yola devam. Bugün itibariyle 30 Mart 2009’da başlamış olduğum belediye başkanlığı görevinden gördüğümüz lüzum üzerine ayrılıyorum, istifa ediyorum. Tüm Niğdeli kardeşlerimden helallik istiyorum."