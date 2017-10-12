CHP’li vekilin küstah sözlerine AK Parti’den tepki: Tam bir şuursuzluk

CHP Milletvekili Haluk Pekşen'in dün gece bir televizyon kanalında 15 Temmuz gecesi yapılan darbe girişimiyle alakalı “Darbeyi AK Parti’nin kendisi yaptı” ifadelerini kullanması sonrasında da 250 şehidimiz ile ilgili olarak “Öngörülemeyen Sonuç” şeklindeki ifadeleri tepki çekmişti. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş Pekşen'in sözlerine sert tepki gösterdi.

"Hezeyan dolu açıklamaları kınıyoruz"

Yazılı bir açıklama yapan Muş, "Bu yalan, iftira ve hezeyan dolu açıklamaları kınıyoruz. Bu sözler halen yargılamaları devam eden FETÖ mensubu darbecileri kurtarma ve aklama çabasından başka bir şey değildir" diye konuştu.

"CHP'li vekil neyi amaçlamaktadır"

Darbe girişimi davasında yargılanan bazı FETÖ'cülerin suçunu itiraf ettiğini hatırlatan Muş, "CHP milletvekili bu tip iddialarda bulunarak neyi amaçlamaktadır? İktidar partisi AK Parti iken; 'AK Parti’nin kendi iktidarını düşürmek için darbe yaptırdığı' iddiasında bulunmak; akıl, mantık ve izan yoksunluğundan başka bir şey değildir" diye konuştu.

"Tam bir şuursuzluk"

15 Temmuz gecesi darbecilerin devlete ait birçok binayı bombaladığının altını çizen Muş şunları söyledi:

"15 Temmuz gecesi; Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, AK Parti Genel Merkezini, AK Parti il binalarını, kamu binalarını, AK Parti’nin kurşunlattığı ve bombalattırdığını ima etmek tam bir şuursuzluktur."

15 Temmuz darbe girişimine karşı TBMM'deki milletvekillerinin hep birlikte demokrasi nöbeti tuttuğunu vurgulayan Muş, CHP grubuna şu soruları yöneltti:

"15 Temmuz gecesi AK Parti milletvekilleri olarak bizler de burada değil miydik? Biz kendi kendimizi mi bombalattırdık? Bu nasıl bir aymazlıktır? Bu nasıl bir iftiradır?"

Delil olmadan "Darbeyi AK Parti yaptı" demenin siyasi fırsatçılık olduğunu belirten Muş, "Çamur at izi kalsın' siyaseti gütmek, kirli bir zihniyetin tezahürüdür" dedi.

"Kahramanlara saygısızlık haddiniz değil!"

Pekşen'in 250 şehidimizle alakalı "Öngörülemeyen sonuç" ifadesini kullandığını hatırlatan Muş, tepkisini şöyle dile getirdi:

"Bu vatan için gövdesini siper eden, canını seve seve veren kahramanlara saygısızlık yapmak kimsenin haddi değildir. O vatandaşlarımız boşu boşuna şehit olmamıştır. Onlar, CHP milletvekilinin iddia ettiği gibi “öngörülemeyen sonuç” değil; bu milletin tarihine adlarını altın harflerle yazdıran şanlı birer şehittir. Onlara yönelik bu tip hezeyanlar ise ancak onların katillerini sevindirmeye yaramaktadır."

Pekşen'in bu sözlerinden dolayı CHP'nin özür dilemesi gerektiğini de vurgulayan Muş, "Sizler milletvekilinizin bu sözlerinin arkasında mısınız, değil misiniz? Milletvekiliniz bu iftira dolu sözleriyle ilgili hem AK Parti’den, hem de şehit yakınlarımızdan özür dileyecek mi, dilemeyecek mi? Bu soruların cevabını bekliyoruz"şeklinde konuştu. (YeniŞafak)