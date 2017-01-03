AK Partililer saldırının gerçekleştiği gece kulübüne yürüyerek terörü lanetledi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Ortaköy'de bulunan ünlü bir gece kulübünde yılbaşı gecesi meydana gelen hain terör saldırısını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi. Ortaköy Meydanı'nda bir araya gelen AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, AK Partili belediye başkanları ve partililer, Ortaköy esnafına taziye ziyaretinde bulundu. Sonrasında ise Ortaköy Meydanı'ndan ayrılan partililer saldırıda yaşamlarını yitirenleri anmak için saldırıların gerçekleştiği gece kulübüne yürüyerek karanfil bırakıp, hayatını kaybederler için dua etti.

Konuşmasına ölenlere rahmet dileyerek başlayan AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, ”Yılbaşı gecesi millet olarak çok büyük bir üzüntü yaşadık. Şuan da o üzüntüyü kederi yaşamış olduğumuz mekanın önündeyiz. İnsanlıktan nasibini almamış, zerre kadar insanlık onuru olmayan insanların o gece burada 12 Türk vatandaşını Toplamda da 39 kardeşimizi canımızı, hayatımızı bizden aldılar. Öncelikle hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Şuan hastanelerde takip etmiş olduğumuz yaralılarımız var. Her birine Rabbim’den acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun, insanlığımızın başı sağ olsun diyorum“ dedi.

“Allah’ın izniyle terör bizlere, bu millete diz çöktüremeyecek”

Yaşanan terör faaliyetlerinin hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacağını söyleyen Temurci, ”Bu topraklar üzerinde oynanan oyunun farkındayız. Bizler birkaç hafta önce Beşiktaş’ta stadın yanında meydana gelen patlamada aynı duygularla belediye başkanlarımız, ilçe teşkilatımızla ,İstanbul'lumuzla birlikte ordaydık, o gece de buradaydık. Buradan haykırıyoruz, biz burada olmaya devam ettikçe Allah’ın izniyle terör bizlere, bu millete diz çöktüremeyecek. Karlov öldürüldüğünde ne hissediyorsak, şuan aynı duygularla buradayız. Bu topraklarda yaşayan herkes, bu toprağın değeridir“ şeklinde konuştu.

“Türkiye’yi bir terör ülkesi olarak göstermek istediler”

“ Bu terörün kaynaklarına baktığımızda küresel bir terörle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz” diyen Selim Temurci, ”Eğer küresel bir mesele ile karşı karşıyaysak bu mesele sadece ülkemizin Türkiye’nin meselesi değil , bu mesele dünyanın meselesidir. Onun için biz şunu çok iyi biliyoruz ki, Türkiye ve terör denildiğinde 15 Temmuz’da başarılı olamayanların , terörle bu millete diz çöktürmek isteyenlerin farkındayız , Bu farkındalıkla buradayız. Biz yılbaşı gecesi burada gerçekleşen o menfur olayda şunu gördük: Küresel terörün Türkiye’de tekraren ne yapmaya çalıştığını gördük. Türkiye’nin imajını zedelemek istediler, Türkiye’yi bir terör ülkesi olarak göstermek istediler. Bunun planlayıcılarını gördük. bunların ağababalarını da gördük" ifadelerini kullandı.

Yapılan saldırının Türkiye’nin birlik ve beraberliğini hedef aldığını ifade eden Temurci, ”O Gece eğlenen kardeşlerimize adeta ateş açarak Türkiye’nin birliğine beraberliğine ateş açtıklarını da gördük. Biz şunu açıkça ifade ediyoruz. Camiler bizimdir , cemevleri bizimdir, kiliseler bizimdir, havralar bizimdir, meydanlar bizimdir , sokaklar bizimdir, biz birlikte Türkiye olduğumuzu söylüyoruz ve diyoruz ki, yanan canlarda bizimdir , yaralılar da bizimdir onun için bu millete terörle diz çöktürmek isteyenlere vereceğimiz en güzel cevap 15 Temmuz ruhudur, birlik ve baraberliğimizdir, kardeşliğimizdir“şeklinde konuştu.

“Bu millet tanka tüfeğe karşı gövdesini 15 Temmuz’da siper etti”

Temurci konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Bu mesele siyasi bir mesele değildir. Terörün ağababalarına diyoruz ki, bakın biz burada İstanbul’un yöneticileri olarak belediye başkanlarımızla birlikte tüm ekip olarak buradayız. Bu millet bir oldukça beraber oldukça bu milleti asla ve asla ayırmayacaksınız. Bu millet tanka tüfeğe karşı gövdesini 15 Temmuz’da siper etti. Bu millet birlik ve beraberliğini gösterdi. Bu millete yapmış olduğunuz her türlü terör faaliyeti, işte burada olduğu gibi , bütün Türkiye’de olduğu gibi milletimizi ancak ve ancak birbirine daha fazla kenetler.“