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AK Parti'nin referandum standına saldırı

Antalya'da Ak Parti standında görevlilere saldırıp 2 kişiyi yumrukladıkları iddiasıyla Ö.A. A. ile oğlu Y.A. gözaltına aldı.

  • DHA
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Olay, saat 16.30 sıralarında Konyaaltı İlçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ak Partili 3 kadın ile 3 erkeğin görev yaptığı standa gelen ve baba- oğul olduğu belirtilen 2 kişi, referandumda neden 'evet' oyu verileceği konusunda kendilerini ikna etmelerini istedi. Taraflar arasında başlayan konuşma kısa sürede kavgaya dönüştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis çağrıldı. Polis, baba Ö.A.A. ile oğlu Y.A.'yı  gözaltına aldı. 

Aldığı yumruk darbesi sonucu burnunun yanında çizik oluşan stant görevlisi Durmuş Doğan, olayı anlatırken, "Biz stantta görev yaparken 2 beyefendi geldi. Bize 'Siz nasıl çalışıyorsunuz. Neye evet diyeceğiz. Özgürlüklerimiz tam gelecek mi?' derken mahalle sorumlumuz Serhat Dinçer'e saldırdılar. Kendilerinden şikayetçi olduk" diye konuştu. 

Konuyla ilgili açıklama yapan Ak Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Mehmet Rıfat Durukan, “Arkadaşlarımız stant görevini yaparken iki kişi gelip saldırıda bulunmuş. İki arkadaşımızda hafif yaralanma mevcut. Bu tür olayların olmasını istemiyoruz. Demokratik ortamda seçimin geçmesini arzu ediyoruz. Bu olaylar bizi üzüyor" dedi.

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