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AK Parti'nin yeni MKYK'sı belli oldu

Liste büyük oranda değişti, 21 kişi yerini korudu, 29 yeni isim listeye girdi

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İşte yeni MKYK'da yer alan isimler:
 
Ahmet Arslan
 
Ahmet Sami Ceylan
 
Ahmet Sorgun
 
Ahmet Tan
 
Ali İhsan Yavuz
 
Emine Zeybek
 
Erkan Kandemir
 
Erol Kaya
 
Fatih Şahin
 
Fatma Aksal
 
Fatma Betül Sayan Kaya
 
Gökçe Özdoğan Enç
 
Hacı Bayram Türkoğlu
 
Hamza Dağ
 
Harun Karaca
 
Hatice Kübra Öztürk Gökkaya
 
Hatice Merve Tatar
 
Hayati Yazıcı
 
İbrahim Halil Yıldız
 
İffet Polat 
 
Jülide Sarıeroğlu
 
Leyla Şahin Usta
 
Lütfi Elvan
 
Mahir Ünal
 
Markar Esayan
 
Mehmet Özhaseki
 
Metin Bulut
 
Metin Yavuz
 
Murat Baybatur
 
Mustafa Ataş
 
Nurettin Canikli
 
Orhan Miroğlu
 
Osman Nuri Gülaçar
 
Ömer Çelik
 
Öznur Çalık
 
Tuğba Işık Ercan
 
Vedat Demiröz
 
Vildan Polat
 
Yavuz Subaşı
 
Zehra Taşkesenoğlu

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