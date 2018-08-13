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Hacettepe Üniversitesinde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacettepe Üniversitesinde yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

  • İHA
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Hacettepe Üniversitesi bünyesindeki akademisyen, çalışan ve ihraç edilmiş olan 15 kişi hakkında 13.08.2018 tarihinde gözaltı kararı verilmiş, 9 kişi gözaltına alınmış, ulaşılamayan 6 kişi hakkında Ankara TEM Şube Müdürlüğünce Ankara ve iki ilde çalışmalar devam etmektedir" denildi.

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