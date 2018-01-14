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Akdeniz'de 3,6 büyüklüğünde deprem oldu

Gökova Körfezinde 3,6 şiddetinde deprem meydana geldi.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Gökova Körfezinde 3,6 şiddetinde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Türkiye saati ile 00:31'de meydana gelen depremin derinliği 5,8 kilometre olarak ölçüldü.

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