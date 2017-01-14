Akdeniz'de art arda iki deprem!
Antalya'da ve Akdeniz'de 00.43'te art arda iki deprem meydana geldi.
- DHA
Boğaziçi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre, Antalya'daki depremin büyüklüğü Richter ölçeğine göre 4.1, Akdeniz'deki depremin büyüklüğü ise 4.3 olarak ölçüldü.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.