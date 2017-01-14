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Akdeniz'de art arda iki deprem!

Antalya'da ve Akdeniz'de 00.43'te art arda iki deprem meydana geldi.

  • DHA
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Boğaziçi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre, Antalya'daki depremin büyüklüğü Richter ölçeğine göre 4.1, Akdeniz'deki depremin büyüklüğü ise 4.3 olarak ölçüldü.

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