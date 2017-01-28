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Akdeniz'de deprem

Akdeniz'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarındaki 4,6 büyüklüğündeki deprem, saat 23.51'de kaydedildi.

Sarsıntının 20,62 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

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