Akdeniz'de deprem
Akdeniz'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- AA
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarındaki 4,6 büyüklüğündeki deprem, saat 23.51'de kaydedildi.
Sarsıntının 20,62 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
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