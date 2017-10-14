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Akıllı tarımın devleri izmir’de buluşacak

Türkiye'nin en büyük, Avrupa’nın en büyük dört tarım fuarından biri olan ‘AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’, 01 – 04 Şubat tarihleri arasında Türk tarımını dünya tarımı ile 13. kez buluşturmaya hazırlanıyor

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Yurtiçi ve yurtdışından önemli üreticiler, tarım ve hayvancılık firmaları, yerli ve yabancı traktör üreticileri başta olmak üzere tüm sektör temsilcilerini Fuar İzmir’de ağırlayacak olan 13. Agroexpo Uluslararası Tarım, Tarım Makinaları, Hayvancılık, Hayvancılık Ekipmanları, Canlı Hayvan ve Seracılık Fuarı’nın ana teması “Tarım 4.0” olarak belirlendi. Endüstri 4.0 ile birlikte gelen akıllı tarım teknolojilerini kapsayan Tarım 4.0, Türkiye tarım sektörüne en hızlı ve en doğru şekilde tanıtılması amacıyla, fuarın ana teması olarak işlenecek.  

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