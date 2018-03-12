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Aksaray'da yardım TIR'ı devrildi: 2 yaralı

Aksaray'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'ne (UMKE) ait yardım TIR'ının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre İstanbul'dan Mersin'e sağlık malzemesi taşıyan Mehmet Yılmaz (43) idaresindeki 34 BZ 7377 plakalı UMKE'ye ait tır, Aksaray Adana karayolunun 30. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü Yılmaz ile Şeref Öksüz (53) yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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