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Alanya'da iş yerine silahlı saldırı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir çayevine kimliği belirsiz kişiler ateş açarak kaçarken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

  • İHA
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Şekerhane Mahallesi Bostancıpınarı Caddesi üzerinde bulunan Ramazan Kaymaz'a ait çayevine gelen kimliği belirlenemeyen iddiaya göre 5 kişilik grup, iş yerine tabancayla yaklaşık 10 el ateş etti. İşyerinin camları kırılırken, saldırganlar yaya olarak kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırının gerçekleştiği sokak güvenlik çemberine alınarak, yaya trafiğine kapatıldı. Saldırıya uğrayan işyerinin çevresinde yapılan aramada ise boş mermi kovanları bulundu. Olayda ölü veya yaralı olmazken, polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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