Alanya'da Rus turist Ukraynalı turisti döverek öldürdü

Alanya'nın Konaklı Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Ukraynalı Andrey Sova ile Rus A.P., 7 Temmuz'da Dünya Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelen Rusya- Hırvatistan maçını otelde izledi.

RUS TURİST, UKRAYNALI TURİSTİ ÖLDÜRDÜ

Normal süresi 2- 2 biten maçta iddiaya göre Sova, Hırvatistan'ı destekledi. Penaltılarda Rusya'nın 4-3'lük skorla elendiği maçta, Andrey Sova'nın Hırvatistan'ın gol atmasına sevinmesine A.P. tepki gösterdi. Bunun üzerine taraflar arasında kavga çıktı. Kavgada aldığı yumruk ve tekmelerle ağır yaralanan Sova, çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Andrey Sova, 14 Temmuz'da yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi.