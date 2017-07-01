Alanya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Türk, Alanya ilçesi Sapadere Mahallesi'ndeki yangın kontrol merkezinde, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Harita üzerinden yangınla mücadeleyi Türel'e anlatan Türk, yangının dün saat 10.00 sıralarında Sapadere Mahallesi'nde çıktığını ve bugün saat 12.00 itibarıyla da kontrol altına aldıklarını belirtti.

Meteorolojik verilerin kötü olması nedeniyle yangının 6 mahallenin sınırında etkili olduğuna işaret eden Türk, "70 arazöz, 13 su tankı, 17 ilk müdahale aracı, 35 orman mühendisi, 8 helikopter, 4 uçak, 6 dozer ile mücadele ettiğimiz yangını kontrol altına almayı başardık. Gönül isterdi ki bu kadar alan yanmasın. Nemin yüzde 20'ler civarında, rüzgarın da 50 kilometre hızla esiyor olması bizim için kritik havaları oluşturuyor." diye konuştu.

Orman yangınını kontrol altına almak için cansiperane mücadele ettiklerini ve birkaç noktada dumanların yükseldiğini aktaran Türk, "Orada da havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Bu yangın başladığından itibaren Genel Müdürümüz İsmail Üzmez, Valimiz Münir Karaloğlu yakınen ilgilendiler." ifadesini kullandı.

Türk, Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de yangınla mücadeleye destek verdiklerini kaydetti.