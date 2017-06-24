Albaydan FETÖ’ye 400 bin TL himmet

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 400 bin liralık himmet belgesine ulaşıldı. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski avukatı Ali Özkaya'nın paylaştığı delil, FETÖ'nün dini duyguları nasıl istismar edip himmet topladığını gözler önüne serdi. Buna göre Akıncı Hava Üssü iddianamesine de giren belgeye göre Emekli Hava Kurmay Albay Enis Bahadır Çınar, teröristbaşı Fetullah Gülen'in sağ kolu Mustafa Özcan'a dilekçe karşılığında 400 bin TL himmet verdi.

Akıncı Hava Üssü davasında müşteki olan milletvekili Ali Özkaya, twitter hesabından himmet belgesinin fotoğrafını paylaştı ve "Akıncı Davası'ndan bir belge: Emekli Kurmay Albay 17-25 Aralık ve 30 Mart'tan sonra FETÖ'ye yıllık 400 bin TL himmet ödüyor. Şimdi sorsan FETÖ'cü değilim der" ifadelerini kullandı. "Himmet bedeli" başlığı verilen metinde; "Yüce Allah var, gam keder yok. Zat-ı muhterem Hoca Efendimiz Fetullah Gülen Hazretleri önderliğindeki sevgi seliyle tüm dünyamızı bir güneş gibi aydınlatan ve kucaklayan muhabbet için yıllık 400 bin (Dörtyüz bin) TL himmet bedelini ödedim" deniliyor. Metinde, FETÖ Türkiye İmamı Mustafa Özcan'ın himmeti aldığına dair imzası da yer alıyor.

ÜST DÜZEYLE TEMASTA

Akıncılar iddianamesinin ek klasörlerinde, FETÖ'ye himmet ödeyen Enis Bahadır Çınar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen suç duyurusu da yer alıyor. Murat Yılmaz'ın, 27 Eylül 2016 tarihli suç duyurusunda, Emekli Hava Kurmay Albay Enis Bahadır Çınar'ın yıllarca FETÖ/PDY içerisinde aktif görev yaptığı, örgütün finansal sorumlusu İsmet Aksoy ile örgütün fiili yöneticisi Mustafa Özcan'la devamlı irtibatta olduğu belirtilerek, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile ilgili kritik bilgileri FETÖ'ye taşıdığı ifade ediliyor.

YARDIMDA ORTAKLIK

Himmet belgesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, "Enis Bahadır Çınar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yardımlaşma Sandığı'nda Paralel Yapı'nın emriyle devresi Vedat Erçetingöz'le yıllardır örgüte değişik yollarla himmet parası aktarmışlar, görevlerini kötüye kullanarak personel atamalarında usulsüzlük yapmışlar, kendi ekibini oluşturmuşlardır. Detaylı incelendiğinde gerçekler çok yönlü olarak ortaya çıkacaktır. Yıllardır vatana ihanet ederek Paralel Yapı'nın emrinde olan bu şahsın incelenerek gereğinin yapılmasını arz ederiz" denildi.

SİYASİ VE EKONOMİK GÜÇ HALİNE GELDİ

Akıncı Hava Üssü iddianamesinde, 1990'lı yılların başından itibaren yurtdışına da açılmaya başlayan FETÖ'nün zaman içerisinde 160 ülkede faaliyet gösterir hale geldiği belirtildi. İddianamede şu ifadeler aktarıldı: Toplumun dini duygularını suiistimal ederek "Himmet" adı altında topladığı finans ile yurtiçi ve dışında faaliyete geçirdiği eğitim müesseseleri üzerinden amaç ve ilkeleri doğrultusunda yetiştirdiği öğrencilerini, elde ettiği finans ve siyasi gücünü, örgütsel menfaat ve ideolojisi çerçevesinde kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tüm Anayasal kurumlarını ele geçirmek, aynı zamanda uluslararası düzeyde büyük ve etkili siyasi/ekonomik güç haline gelmek olduğu geçmişte örgüt içinde faaliyet göstermiş kişilerin beyanlarından anlaşılmaktadır. (Sabah)