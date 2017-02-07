Son Dakika Haberleri E-gazete 7Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Alçak talimat! KOKTOD tatbikatı bahanesiyle kışladan çıkarılmışlar!

15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik işgal girişiminde görev alan 14'ü tutuklu 74 sanık yargılanmaya başladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgale giden askerlerin KOKTOD tatbikatı bahanesiyle kışladan çıkarıldığı ortaya çıktı.
 
47. Motorlu Piyade Alayı 2. Tabur 5. Bölükte Uzman Çavuş olan İbrahim Tıraş, savunmasında, “KOKTOD tatbikatı olacağı söylendi, araçlarla bölükten ayrıldık. Yolda ilerlerken bir sivil araç yanaşmaya başladı. O anda benim kullandığım araçta bulunan Yüzbaşı Hasan Hüseyin Altınsoy, “Ez şu şerefsizi, hep bu şerefsizler yüzünden Türkiye bu hale geldi” dediğini anlattı. Yüzbaşı Altunsoy'un AK Parti İl Başkanı Selim Temurci'yi almaya gittiğini belirten Tıraş, “Bu sırada binbaşı beni de çağırdı. Birlikte İl Başkanlığı'na çıktık. Daha sonra özel kalem müdürü Altunsoy'a 'Silahı askere verin, sizi içeri alayım 'dedi” diye konuştu. (Yeni Şafak)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kalbimdeki Deniz 16. Bölüm 1. Tanıtımı

Kalbimdeki Deniz 16. Bölüm 1. Tanıtımı

Niğde'de esrarengiz köpük

Niğde'de esrarengiz köpük

Dünyanın en büyük ve en pahalı yatı

Dünyanın en büyük ve en pahalı yatı

Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu toplandı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA