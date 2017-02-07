Alçak talimat! KOKTOD tatbikatı bahanesiyle kışladan çıkarılmışlar!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgale giden askerlerin KOKTOD tatbikatı bahanesiyle kışladan çıkarıldığı ortaya çıktı.

47. Motorlu Piyade Alayı 2. Tabur 5. Bölükte Uzman Çavuş olan İbrahim Tıraş, savunmasında, “KOKTOD tatbikatı olacağı söylendi, araçlarla bölükten ayrıldık. Yolda ilerlerken bir sivil araç yanaşmaya başladı. O anda benim kullandığım araçta bulunan Yüzbaşı Hasan Hüseyin Altınsoy, “Ez şu şerefsizi, hep bu şerefsizler yüzünden Türkiye bu hale geldi” dediğini anlattı. Yüzbaşı Altunsoy'un AK Parti İl Başkanı Selim Temurci'yi almaya gittiğini belirten Tıraş, “Bu sırada binbaşı beni de çağırdı. Birlikte İl Başkanlığı'na çıktık. Daha sonra özel kalem müdürü Altunsoy'a 'Silahı askere verin, sizi içeri alayım 'dedi” diye konuştu. (Yeni Şafak)