ALES geç başvurusu nasıl yapılır? 2018 ALES geç başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak?

ALES geç başvurusu nasıl yapılır? Başvurular ne zaman sona erecek? ALES 2018 geç başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? ÖSYM ALES, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'dır. Sınava girmek isteyen adayların bazıları başvuru tarihini kaçırdı. Fakat geç başvuru fırsatından yaralanma şansları mevcut. ALES başvurularının sona ermesiyle başvuran adaylar sınav tarihini bekliyor. Ancak başvuru yapamamış vatandaşlar için geç başvuru yapmak mümkün. 2018 ALES sınav başvuru tarihleri 24 Temmuz 2018 tarihinde başlamıştı, 2 Ağustos 2018 tarihinde ise sona erdi. Sınava girmek isteyip başvuruyu kaçıran adaylar ise geç başvuru günü 9 Ağustos 2018 olarak açıklandı. 2018 ALES sınavı 30 Eylül'de saat 10.15'te başlayacak olup 2.5 saat sürecek. Başvurunuzu internet üzerinden aday başvuru formunu doldurarak yapacaksınız. Başvuru tarihleri arasında ÖSYM’nin ilgili sayfasında bir başvuru linki göreceksiniz. Bu linke tıklayarak başvuru formunu doldurup başvuru işleminizi yapabilirsiniz. İşte ALES geç başvuru işlemi



ALES GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?



2018 ALES sınav başvuru tarihleri 24 Temmuz 2018 tarihinde başlamıştı, 2 Ağustos 2018 tarihinde ise sona erdi. Sınava girmek isteyip başvuruyu kaçıran adaylar ise geç başvuru günü 9 Ağustos 2018 olarak açıklandı. 2018 ALES sınavı 30 Eylül'de saat 10.15'te başlayacak olup 2.5 saat sürecek.



ALES BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?



İnternet üzerinden:



Başvurunuzu internet üzerinden aday başvuru formunu doldurarak yapacaksınız. Başvuru tarihleri arasında ÖSYM’nin ilgili sayfasında bir başvuru linki göreceksiniz. Bu linke tıklayarak başvuru formunu doldurup başvuru işleminizi yapabilirsiniz.



İşlem sonunda “Başvuru İşlemi ÖSYM’ye Bildirilmiştir” açıklamasını görmelisiniz. Bu açıklamayı görmediyseniz başvurunuz gerçekleşmemiştir. Bu açıklamayı gördükten sonra geriye sadece sınav başvuru ücretinin yatırılması kalıyor.



Başvuru merkezinden:



Başvuru merkezine şahsen gitmek zorundasınız. Sizin adınızı başvurunuzu başka birisi yapamaz.



Başvuru merkezine gittiğinizde web kamerayla çekilecek fotoğrafınız sisteme aktarılacaktır.



Başvuru merkezinde size verilen Aday Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurmalısınız. Yanınızda üzerinde T.C kimlik numaranızın yazılı olduğu Nüfus Cüzdanınız bulunmalı. Eğer sınavla ilgili bir engel/sağlık bilgisi iletmek istiyorsanız devlet hastanesinden alınmış sağlık raporu örneğiniz, engelinize ilişkin özgeçmişinizi ayrıntılı olarak anlatan bir dilekçeyi ve Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu tam ve doğru olarak doldurmuş olmalısınız. Bu belgeler yanınızda olacak ancak başvuru merkezine teslim edeilmeyecektir. Posta yoluyla ÖSYM’ye başvuru süresi içerisinde gönderilmiş olmalıdır. (Belgelerin asılları değil kopyaları gönderilecektir. Sağlık raporunun kopyası onaylı olmalıdır.)



Başvuru merkezinde işlemleriniz tamamlandıktan sonra görevli kişi Aday Başvuru Kayıt Bilgileri adlı belgeyi kontrol etmeniz için size verecek. Bu belgeyi dikkatlice kontrol edip herhangi bir hata olmadığından emin olduktan sonra imzalayıp görevliye onaylaması için geri verin.



İşlem sonunda size verilecek belge üzerinde bir şifre yer alacaktır. Bu geçici şifrenizdir. Bu şifreyi ÖSYM’nin internet sitesinden değiştirmelisiniz.



Başvurunuz henüz tamamlanmadı. Bu aşamada onay kodunuzu başvuru merkezi görevlisine bildirin. Görevli onay kodunu girdikten sonra başvuru bilgileriniz sisteme kaydedilecektir.



ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?



ALES için geç başvuru günü ise 9 Ağustos! 24 Temmuz-2 Ağustos arasında ALES başvurusunda bulunamayan adaylar için bu tarihte başvuru işlemlerini tamamlayabilecekler. Ancak geç başvuru gününde sınav ücreti artacak yani 9 Ağustos’ta başvuran adayların ALES’e girebilmek için 150 TL ödemesi gerekecek.



Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecek. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalı, geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların ise başvuru bilgileri silinecek.





Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2018-ALES/2

24 Temmuz tarihinde başlayan 2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) başvuruları 2 Ağustos 2018 itibari ile sona erdi. Yapılan yeni düzenlemelerle 2018-ALES Sonbahar Dönemi sınavı sözel ve sayısal olmak üzere 2 bölümden oluşacak. 2018 ALES ilkbahar dönemi başvuru tarihlerini sizlerle paylaşıyoruz. ÖSYM'nin yayınlamış olduğı ALES başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre, başvurular 7-15 Mart 2018 tarihleri arasında yapıldı.





ALES sınavında sınavın süresi 2,5 saat yani 150 dakika olarak belirlendi. ALES Sınavına hazırlanacak adayların sınava gireceği tarih de belli oldu.



30 Eylül 2018 tarihinde yapılacak ALES Sonbahar Dönemi Başvuruları 24 Temmuz - 2 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacak. Son Başvuru Tarihi 9 Ağustos 2018 olan ALES Sonbahar Dönemi Sonuçları 25 Ekim 2018 tarihinde açıklanacak.



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nca (ÖSYM) 30 Eylül 2018 tarihinde yapılacak olan 2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2017-ALES/Sonbahar Dönemi) başvuruları 24 Temmuz - 2 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapıldı.. Başvuru tarihlerinin tamamlanmasının ardından adaylar sınav giriş belgelerinin yayınlanmasını beklemeye başladı.



ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklama çerçevesinde ALES sınav tarihi belli oldu. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına giren adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan (tezsiz yüksek lisans programları için senatolarca daha düşük bir puan belirlenebilir), lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için ise en az 80 puan almaları gerekmektedir.



30 Eylül 2018 tarihinde yapılacak ALES Sonbahar Dönemi Sonuçları 25 Ekim 2018 tarihinde açıklanacak.



2018 ALES/2 GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ



09.08.2018



09.08.2018 23:59



2018 ALES/2 SINAV TARİHİ



Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2018-ALES/2 30 Eylül 2018 saat 10:00'da yapılacak.



BAŞVURU ÜCRETİ 100,00 ₺



ALES BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?



İnternet üzerinden:



Başvurunuzu internet üzerinden aday başvuru formunu doldurarak yapacaksınız. Başvuru tarihleri arasında ÖSYM’nin ilgili sayfasında bir başvuru linki göreceksiniz. Bu linke tıklayarak başvuru formunu doldurup başvuru işleminizi yapabilirsiniz.



İşlem sonunda “Başvuru İşlemi ÖSYM’ye Bildirilmiştir” açıklamasını görmelisiniz. Bu açıklamayı görmediyseniz başvurunuz gerçekleşmemiştir. Bu açıklamayı gördükten sonra geriye sadece sınav başvuru ücretinin yatırılması kalıyor.



Başvuru merkezinden:



Başvuru merkezine şahsen gitmek zorundasınız. Sizin adınızı başvurunuzu başka birisi yapamaz.



Başvuru merkezine gittiğinizde web kamerayla çekilecek fotoğrafınız sisteme aktarılacaktır.



Başvuru merkezinde size verilen Aday Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurmalısınız. Yanınızda üzerinde T.C kimlik numaranızın yazılı olduğu Nüfus Cüzdanınız bulunmalı. Eğer sınavla ilgili bir engel/sağlık bilgisi iletmek istiyorsanız devlet hastanesinden alınmış sağlık raporu örneğiniz, engelinize ilişkin özgeçmişinizi ayrıntılı olarak anlatan bir dilekçeyi ve Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu tam ve doğru olarak doldurmuş olmalısınız. Bu belgeler yanınızda olacak ancak başvuru merkezine teslim edeilmeyecektir. Posta yoluyla ÖSYM’ye başvuru süresi içerisinde gönderilmiş olmalıdır. (Belgelerin asılları değil kopyaları gönderilecektir. Sağlık raporunun kopyası onaylı olmalıdır.)



Başvuru merkezinde işlemleriniz tamamlandıktan sonra görevli kişi Aday Başvuru Kayıt Bilgileri adlı belgeyi kontrol etmeniz için size verecek. Bu belgeyi dikkatlice kontrol edip herhangi bir hata olmadığından emin olduktan sonra imzalayıp görevliye onaylaması için geri verin.



İşlem sonunda size verilecek belge üzerinde bir şifre yer alacaktır. Bu geçici şifrenizdir. Bu şifreyi ÖSYM’nin internet sitesinden değiştirmelisiniz.



Başvurunuz henüz tamamlanmadı. Bu aşamada onay kodunuzu başvuru merkezi görevlisine bildirin. Görevli onay kodunu girdikten sonra başvuru bilgileriniz sisteme kaydedilecektir.







İŞTE ALES BAŞVURU İŞLEMİ



Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Bu konuda adayların izleyeceği yol aşağıda maddeler hâlinde açıklanmıştır:

a) Kılavuz ile Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, 2018-ALES Başvuru Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuzun dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.



b) Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi



Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar; başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.



Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar; başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.



Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.



c) Başvuru Yapılacak Merkezler: Başvuru merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. Başvuru merkezleri tarafından adayların başvuruları, resmî iş gününde ve resmî iş saatleri arasında alınacaktır.



d) Sınav ücretinin yatırılması: Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler. Sınav ücreti ödeme işlemleri, sınava başvuru süresi bittikten sonraki ilk gün, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59’da sona erecektir. Yurt dışından başvuru yapacak adaylar aynı ücretleri, süresi içinde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaktır.



Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.



ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?



ALES için geç başvuru günü ise 9 Ağustos! 24 Temmuz-2 Ağustos arasında ALES başvurusunda bulunamayan adaylar için bu tarihte başvuru işlemlerini tamamlayabilecekler. Ancak geç başvuru gününde sınav ücreti artacak yani 9 Ağustos’ta başvuran adayların ALES’e girebilmek için 150 TL ödemesi gerekecek.



Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecek. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalı, geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların ise başvuru bilgileri silinecek.