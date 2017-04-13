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Aliağa'da definecilere suçüstü

İzmir'in Aliağa İlçesi'ndeki tarihi kalıntıların bulunduğu, SİT alanı olan bölgende kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

  • MUAMMER BAŞKAN-İZMİR
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İzmir İl ve Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aliağa'nın Bozköy Mahallesi Kyme Antik Kenti kalıntıları içerisinde kalan Kaletepe'de, 1'inci derece SİT alanında kaçak kazı yapıldığını öğrendi. Hazırlıklarını yapan ve çevreyi takibe alan ekipler, dün bölgede kaçak kazı yapılırken harekete geçti. H.B., M.B., R.A. ve T.T. adlı 4 şüpheli, jandarma ekiplerince kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Çevredeki 2 farklı alanda kaçak kazı yapıldığı görüldü. 3 çapa, 1 kürek, 1 testere ve 1 çift eldiven ele geçirildiği belirtildi.
 
Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet', 'tarihi eser kaçakçılığı' ve 'izinsiz kazı yapmak' suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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