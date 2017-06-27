ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kocaeli'de alkollü şahıs bayram günü 112 ekiplerini alarma geçirdi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde alkol aldıktan sonra 112 Acil Servis'i arayarak doğalgaz vanasını açtığını ve gezmezlerse intihar edeceğini söyleyen şahıs, ekipleri alarma geçirdi.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, Körfez ilçesi Karanfil Sokak'taki 3 katlı evin giriş katında oturan Halil E. (45), alkol aldıktan sonra telefonla 112 Acil Yardım hattını arayarak doğalgaz vanasını açtığını ve gelmezlerse intihar edeceğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Halil E.'nin verdiği adresteki evi uzun süre bulamadı. Gelen ekipleri görerek panik yaşayan mahalle sakinlerinin de yardımıyla evi bulan 112 Acil Yardım ekipleri, şahsı evinden çıkardılar. Alkolün de etkisiyle yürümekte zorluk çeken Halil E., ambulansla hastaneye kaldırıldı. 
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
85 yaşında üçüncü kitabını yazdı

85 yaşında üçüncü kitabını yazdı

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA