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Alman ajanı Yücel cezaevinde evlendi

PKK propagandası yaptığı için Türkiye’de tutuklanan ve Merkel’in defalarca serbest bırakılmasını istediği Deniz Yücel, Silivri Cezaevi’nde evlendi. Çiftin nikah şahitliğini CHP milletvekili Şafak Pavey yaptı.

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Alman 'Die Welt' gazetesi muhabiri Deniz Yücel, kız arkadaşı Dilek Mayatürk ile Silivri Cezaevi'nde evlendi. Böylece Mayatürk, Yücel'i cezaevinde ziyaret etme hakkı elde etti.
 
NİKAH ŞAHİDİ CHP'Lİ ŞAFAK PAVEY
 
Die Welt'in haberine göre, Deniz Yücel ile kız arkadaşı Dilek Mayatürk'ün nikahı çarşamba günü öğleden sonra Silivri Cezaevi'nde kıyıldı. Silivri Belediyesi'ne bağlı bir nikah memurunun kıydığı nikahta çiftin nikah şahitliklerini Yücel'in avukatı Ferat Çağıl ve CHP milletvekili Şafak Pavey yaptı.Yapılan evliliğin ardından Dilek Mayatürk'ün Deniz Yücel'i ziyaret etme hakkı elde ettiği kaydedildi.

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