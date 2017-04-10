Alman bakandan FETÖ'cülere taktik
Türkiye'den kaçan FETÖ'cülerin merkezi haline gelen Almanya, yeni başvurular için oturum müsadesini öneriyor. Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Almanya'dan oturum almak isteyen FETÖ'cülere yol gösterdi.
MİT'in Almanya'da takibe aldığı FETÖ'cüleri uyaran Almanya, bir skandala daha imza attı.
Alman kamu televizyonu ARD'nin "Bericht aus Berlin” programında açıklamalar yapan Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Türkiye'den gelen iltica başvurularını değerlendirdi.
FETÖ'CÜLERE TAKTİK VERDİ
Bakan, Almanya'ya iltica başvurusu yapan bilim insanlarına; iltica başvurusu yapmak yerine oturum müsadesi için başvurmalarını önerdi.
"DAHA İYİ OLUR"
Bakan Thomas de Maizire, iltica başvurusu yerine oturum izni almaya çalışmalarının daha iyi bir yol olacağını ifade etti. (ensonhaber)
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