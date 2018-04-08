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Alman polisinin arasında böyle seslendi: İnadına Reis, İnadına Erdoğan

Almanya'da Zeytin Dalı Harekatı ve Mehmetçiği protesto ederek, terör örgütü PKK/PYD paçavraları açan gruba korkusuzca tepki gösteren bir Türk'ü, Alman polisi ters kelepçeleyip yüzüstü yere yatırdı. Yerde yatan vatandaşımız ise 'İnadına Reis, inadına Erdoğan' diye haykırdı.

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Almanya'da Zeytin Dalı Harekatı ve Mehmetçiği protesto ederek, terör örgütü PKK/PYD paçavraları açan gruba korkusuzca tepki gösteren bir Türk'ü, Alman polisi ters kelepçeleyip yüzüstü yere yatırdı. Yerde yatan vatandaşımız ise 'İnadına Reis, inadına Erdoğan' diye haykırdı.

 

 

 

 

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