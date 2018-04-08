Alman polisinin arasında böyle seslendi: İnadına Reis, İnadına Erdoğan
Almanya'da Zeytin Dalı Harekatı ve Mehmetçiği protesto ederek, terör örgütü PKK/PYD paçavraları açan gruba korkusuzca tepki gösteren bir Türk'ü, Alman polisi ters kelepçeleyip yüzüstü yere yatırdı. Yerde yatan vatandaşımız ise 'İnadına Reis, inadına Erdoğan' diye haykırdı.
- star.com.tr
Almanya'da Zeytin Dalı Harekatı ve Mehmetçiği protesto ederek, terör örgütü PKK/PYD paçavraları açan gruba korkusuzca tepki gösteren bir Türk'ü, Alman polisi ters kelepçeleyip yüzüstü yere yatırdı. Yerde yatan vatandaşımız ise 'İnadına Reis, inadına Erdoğan' diye haykırdı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.