Alman polisinin arasında böyle seslendi: İnadına Reis, İnadına Erdoğan Almanya'da Zeytin Dalı Harekatı ve Mehmetçiği protesto ederek, terör örgütü PKK/PYD paçavraları açan gruba korkusuzca tepki gösteren bir Türk'ü, Alman polisi ters kelepçeleyip yüzüstü yere yatırdı. Yerde yatan vatandaşımız ise 'İnadına Reis, inadına Erdoğan' diye haykırdı.