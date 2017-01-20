Almanlar itiraf etti!

Berlin'de bir basın toplantısında konuşan Schaefer, "Geçtiğimiz yılın son haftalarında Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye dosyası ile ilgili çalışmalarını izledik. Bu 3 ülkenin aracılığı ile sağlanmış olan ateşkes anlaşmasına, şu veya bu ölçüde hala uyuluyor. Ve bu bizim kabul ettiğimiz tartışma götürmez bir başarıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak:SPUTNİK