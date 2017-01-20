Almanlar itiraf etti!
Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Martin Schaefer, Türkiye'nin öncülüğünde Suriye'de sağlanan ateşke ile ilgili olarak 'tartışma götürmez bir başarıdır' dedi.
Berlin'de bir basın toplantısında konuşan Schaefer, "Geçtiğimiz yılın son haftalarında Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye dosyası ile ilgili çalışmalarını izledik. Bu 3 ülkenin aracılığı ile sağlanmış olan ateşkes anlaşmasına, şu veya bu ölçüde hala uyuluyor. Ve bu bizim kabul ettiğimiz tartışma götürmez bir başarıdır" ifadelerini kullandı.
Kaynak:SPUTNİK
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