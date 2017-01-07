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Almanlar tuvaletleri birleştirmeye karar verdi

Almanya’nın başkenti Berlin’de kadın erken ayrımcılığını sonlandırmak için kadın erkek tuvaletlerini birleştiriyor.

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Kadın erkek arasındaki eşitsizlik ve ayırımcılığı ortadan kaldırabilmek için Almanya'nın başkenti Berlin'de kadın erkek tuvaletleri birleştirilmeye başlandı. Berlin eyaleti Adalet Senatörü Dirk Behrendt tuvaletlerdeki ayrımcılığı kaldırmaya öncelikle resmi dairelerdeki tuvaletlerin birleştirilerek başlanacağını açıkladı. Yeşiller Partisi eyalet Senatörü Dirk Behrendt Adalet Senatörlüğünü bir diğer görevinin de cinsiyetler arasındaki farklılıkları ortadan kaldırmak olduğunu belirterek, “Bizim vazifemiz günlük engelleri kaldırmaktır. Uygulamaya koyduğumuz bu çalışmada önemli bir engeli ayrımcılığı ortadan kaldıracaktır” açıklamasında bulundu.

KISA SÜREDE BÜYÜK İLGİ

Senatör Behrendt projenin Berlin'de cinsiyet ayırımı yapılmadan dönüştürülen tuvaletler kısa bir zamanda büyük ilgi görerek bir çok devlet kurumunda yayılmaya başlandığını söyledi. Özellikle mahkemeler, okullar, polis merkezleri, işçi bulma merkezleri, itfaiyeler ve maliye gibi 20'ye yakın binada denemelerin yapılacağı kararı alındığını belirtti.

2014 yılında Berlin'deki Konsanlar Partisi'nin tuvaletlerde “eşitsizlik kaldırılsın” teklifini dönemin Uyum Bakanı Dilek Kolat meclise verilen önergeyi engelleyerek tuvaletlerin birleştirilmesini engellemişti. 2015 yılında ise eyalet genelindeki bütün partiler bu teklifin olup olmayacağı konusunda bir pilot binanın seçilmesine karar verildi ve kısmen uygulama başlatılmıştı.

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