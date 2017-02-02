Almanya Başbakanı Merkel, TBMM'de

Almanya Başbakanı Angela Merkel TBMM'ye gelerek FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz gecesi verdiği zararı gördü.

Bir dizi görüşme için Türkiye'ye gelen Almanya Başbakanı Merkel, programlarına devam ediyor.

MECLİS'İ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Külliye'de görüşen Angela Merkel ardından TBMM'ye geçti.

Burada TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın tarafından karşılanan Merkel'e 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlerin bombaladığı yerler gezdirildi ve o akşam yaşananlar anlatıldı.