Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye'de
Almanya Başbakanı Angela Merkel, bir günlük çalışma ziyareti için Türkiye'ye geldi.
- DHA
Almanya Başbakanı Merkel'in uçağının, bugün saat 12.57'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na indiği öğrenildi. Merkel, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile görüşecek ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hasar gören Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) ziyaret edecek. Almanya Başbakanı Merkel, ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Almanya Büyükelçilik Rezidansı'nda bir araya gelecek.
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