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Almanya FETÖ aşkını abarttı

Terör örgütlerine kalkan olan Almanya, MİT tarafından takibe alınan 400'e yakın FETÖ üyesini Türkiye'ye seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

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Milli İstihbarat (MİT) tarafından Alman Dış İstihbarat Teşkilatı'na (BND) iletilen FETÖ'cü listesi Almanya'da gündem olmaya devam ediyor. Alman polisi listedeki isimleri tek tek uyarmaya başladı. 

BERLİN'DE 40 KİŞİ UYARILDI

Berlin emniyet teşkilatı şu ana kadar 60'tan fazla kişi ve kurumu saptadı ve yaklaşık 40 kişiyle de temasa geçti. Bizzat adreslerine kadar gidip uyarıda bulunan Alman polisleri evde bulamadıkları kişilere mektup bıraktı.

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Polis, listede bulunan kişilere, Türkiye'ye seyahat etmemeleri, dikkatli olmaları ve herhangi bir casusluk faaliyeti veya tehdit yönünde somut belirtiler tespit ettikleri takdirde derhal kendilerine haber vermeleri gerektiği yönünde uyarıda bulundu.

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