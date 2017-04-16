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Almanya ve Hollanda'ya 'EVET' şoku

Türkiye'nin kaderini değiştiren seçimler sona erdi, oy verme işlemleri bitti. Sandıklar açılmaya devam ederken yurt dışından da sonuçlar gelmeye devam ediyor.

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EVET kampanyasına izin vermeyen her platformda 'Hayır'cılara ve PKK'lılara sahip çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deyimiyle terör yuvası haline gelen Almanya ve Hollanda'dan sonuçlar gelmeye devam ediyor.

Son gelen verilere göre Almanya yüzde 62 Hollanda ise yüzde 76,7 'EVET' dedi.

Ayrıntılar az sonra...

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