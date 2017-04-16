Almanya ve Hollanda'ya 'EVET' şoku

EVET kampanyasına izin vermeyen her platformda 'Hayır'cılara ve PKK'lılara sahip çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deyimiyle terör yuvası haline gelen Almanya ve Hollanda'dan sonuçlar gelmeye devam ediyor.

Son gelen verilere göre Almanya yüzde 62 Hollanda ise yüzde 76,7 'EVET' dedi.

Ayrıntılar az sonra...