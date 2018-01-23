Emine Erdoğan: Çevre problemlerinin çoğu, insan davranışlarının sonucudur

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi'nde, kendisinin himayesinde Çevre ve Şehir Bakanlığınca yürütülen "Sıfır Atık Projesi" çerçevesinde, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çevre konusunda çalışma yapan bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle yemekli bir toplantı yaptı.

Milli birlik ve beraberliğin son derece önemli olduğu günlerden geçildiğini belirten Emine Erdoğan, "Ordumuz, yanına milletimizin manevi desteğini alarak, Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden sorunları bertaraf etmeye yönelik önemli bir operasyon yürütüyor. Bu operasyon sırasında bir evladımız şehit oldu." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve millete başsağlığı dileklerini iletti.

"Allah, ülkemizi ve bölgemizi terör örgütlerinin kötü emellerinden muhafaza eylesin. Mehmetçiğimizi muzaffer eylesin inşallah" ifadesini kullanan Emine Erdoğan, "Devlet ve millet olarak, bir yandan böylesine önemli gündemlerle meşgulken, bir yandan da ülkemizin geleceğini ilmek ilmek örme sorumluluğu taşıyoruz." diye konuştu.

"Çevre problemlerinin çoğu, insan davranışlarının sonucudur"

Emine Erdoğan, tüketim kültürünün herkesi çepeçevre kuşattığı bir dünyada atılması gereken çok büyük adımların bulunduğunu söyledi.

Emine Erdoğan, gelecek için karamsar olmadığını da dile getirerek, "Bireylerin hayatlarında yapacakları basit değişikliklerin bizi çok önemli sonuçlara götüreceğine inanıyorum. Çevre problemlerinin çoğu, dolaylı veya direk olarak insan davranışlarının sonucudur. Atık yönetimi, bunun en bariz alanı." ifadesini kullandı.

"Devletimizin tüm kurumlarında nasıl yaygınlaştırabiliriz?"

Emine Erdoğan, ayrıştırılan ve geri dönüşümüne imkan sağlanılan 1 ton kağıt atıldığını, bunun "17 yetişkin ağacı kurtarmak" demek olduğunu kaydetti.

Sayıları arttırılabilecek bu örneklerin her şeyin bireyde başladığını gösterdiğini belirten Emine Erdoğan, şöyle devam etti:

"Toplumumuzda bu farkındalığı yaygınlaştırmak için ise genelde çevre sorunlarını, özelde atık yönetimini doğru konumlandıracak bir kültür var etmek gerekiyor. İşte bugün burada toplanma nedenimiz bu. Hem ahlaki, hem ekonomik, hem de çevresel bir sorun olarak karşımıza çıkan atık yönetimi problemini, devletimizin tüm kurumlarında nasıl yaygınlaştırabiliriz? Daha sonra bu kültürü topluma nasıl yayabiliriz?

Bildiğiniz üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın aktif bir şekilde yürüttüğü 'Sıfır Atık' projesi, geçtiğimiz eylül ayında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tanıtıldı. O günden bu yana da etki alanı genişlemeye devam ediyor. Milli Eğitim ve Milli Savunma Bakanlığımız, okullarda ve kışlalarda bu sistemi kurmak üzere çalışmalara başladı."

"Masada etki alanları geniş kurumlarımızın temsilcileri var"

Emine Erdoğan, geçen hafta tüm üniversite rektörlerine, belediye başkanlarına, önemli kurumların temsilcilerine, medya kuruluşlarının sahiplerine, iş dünyası temsilcilerine, "Sıfır Atık" seferberliğine davet eden bir mektup gönderdiğini hatırlattı.

Çok önemli destek dönüşleri alındığını vurgulayan Emine Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu masa etrafında da etki alanları son derece geniş kurumlarımızın temsilcileri var. Sizlerin bir adımı, ardınızda milyonları harekete geçirecek bir etkiye sahip. Sizlerden 'Sıfır Atık' Projesine kurumlarınızda sahip çıkmanızı ve ilgi alanlarınız doğrultusunda bir farkındalık süreci başlatmanızı rica ediyorum. Sizlerin bu alanda kurumlarınızda çeşitli çalışmalar yaptığınızı biliyorum. Fakat seferberlik ruhu, bazen işleri bir adım öteye taşıyabilir."

Misafirlere, "hiçbir gıda atığının israf edilmediği" menü

Emine Erdoğan, misafirlerine gıda atığının hiç israf edilmediği özel yemeklerden oluşan bir menü ikram etti.

Toplantıya, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, YÖK Başkanı Yekta Saraç, Meclis Çevre Komisyonu Başkanı Trabzon Milletvekili Muhammed Balta, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Hadi Tunç, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a vekaleten Başkan Yardımcısı Selim Argun, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Muhammer Yıldız, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Şuayip Birinci, Ankara Valisi Ercan Topaca'ya vekaleten Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, TOKİ Başkanı Ergün Turan'a vekaleten Başkan Yardımcısı Ömer Bulut, ÇEVKO Başkanı Mehmet Erbak, Çöpüne Sahip Çık Vakfı Başkanı Murat Vargı, Verimlilik Vakfı Başkanı Cemalettin Kömürcü katıldı.