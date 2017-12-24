Almatı’da Ayla izdihamı

Türkiye’de tüm zamanların en çok izlenen filmleri arasına adını yazdıran Ayla filminin dünya sinemalarındaki yolculuğu devam ediyor. Can Ulkay imzalı film son olarak Almatı Türk Filmleri Haftası’nın açılış filmi olarak seyirciyle buluştu. Kazak sinemaseverlerin hıncahınç doldurduğu Ceaser sinemasında gerçekleştirilen gösterimde izleyiciler duygu dolu anlar yaşadı.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle, Yerli Düşünce Derneği’nin organize ettiği Almatı Türk Filmleri Haftası’nın açılışına, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, AK Parti Ordu Milletvekili ve Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı Metin Gündoğdu, Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz ve eşi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Azer Göytaş ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılış töreninde konuşan Yalçın Topçu, Türkiye’de büyük yankı uyandıran ve gerçek bir hikâyeden yola çıkılarak uyarlanan “Ayla” filmine değinerek, “Bu filmi izlerken merhamet ve nizam medeniyetinin varisleri olduğumuzu, aynı atanın çocukları olarak, gururla, gerçek bir yaşanmışlıkla bir kez daha anlamış oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkonsolos Rıza Kağan Yılmaz da bir hafta boyunca birbirinden değerli sinema eserlerinin Kazakistanlı sinemaseverlerle buluşacağını hatırlatarak bu etkinliklerle birlikte iki kardeş ülke Türkiye ve Kazakistan arasındaki köklü gönül köprüsünün daha da pekişeceğini belirtti.

AK Parti Ordu Milletvekili ve Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı Metin Gündoğdu da etkinliğin gerçekleşmesine katkıda bulunan sponsorlara teşekkür ettiği konuşmasında, ortak tarihe ve geleneklere bağlı Anadolu ile ata yurdu Kazakistan’ın sinema gibi kültürel etkinlikler sayesinde birbirini daha yakından tanıyacağını ifade etti.

Etkinlik Beş Gün Sürecek

Türk Filmleri Haftası Genel Koordinatörü Öner Kılıç da, Almatı’da hafta boyunca "Ayla"nın yanı sıra Dünyanın En Güzel Kokusu 2, Dağ 2, Kocan Kadar Konuş, Köstebekgiller filmlerinin ücretsiz olarak Kazak seyircilerle buluşacağını söyledi.

Hafta kapsamında yapımcı, yönetmen ve oyuncular, üniversitelerde düzenlenecek söyleşilere katılacak. Etkinlik, 27 Aralık Çarşamba günü "Dağ 2" filmiyle sona erecek.