Karlov suikastını gerçekleştiren Altıntaş'ın telefonu Hindistan'a gönderilecek

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’u suikast düzenleyerek öldüren Mevlüt Mert Altıntaş’ın olay yerinde bulunan cep telefonunun şifresi bütün çalışmalara rağmen kırılamamıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırgan Altıntaş’ın telefon şifresinin kırılması için İsrail merkezli bir firmayla temasa geçti. Ancak İsrail firması 20 bin dolar istedi, şifrenin kırılacağı garantisi vermedi ve cep telefonunu yurtdışına çıkartmak istedi. Bunun üzerine başsavcılık, bu firmayla sürdürülen görüşmeleri sonlandırdı.

HİNDİSTAN FİRMASI KIRABİLİR

Hürriyet'in haberine göre: Karlov’un ölüm yıldönümü dolayısıyla Türkiye’ye gelen Rus heyeti, önceki gün soruşturma savcısı Adem Akıncı’nın da katıldığı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileriyle toplandı. Görüşmede, Altıntaş’ın telefon şifresinin kırılamaması gündeme geldi. Savcılık ve Emniyet yetkililerinin de katıldığı toplantıda, Altıntaş’ın telefon şifresinin kırabilecek teknolojinin Hindistan merkezli bir firmada bulunduğu, bu firmanın telefonu yurtdışına çıkarmadan Türkiye’de gerekli çalışmaları yapabileceği anlatıldı.



