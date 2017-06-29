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Tokat'ta ambulanstan gelen patlama sesi polisi alarma geçirdi

Tokat Halk Sağlığı İl Müdürlüğü'ne ait park halindeki hasta nakil ambulansının amortisör körüğünün patlaması polisi alarma geçirdi.

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Kent merkezinde, Gülbahar Hatun Mahallesi'nde park halinde bulunan Halk Sağlığı İl Müdürlüğü'ne ait 60 BH 513 plakalı hasta nakil ambulansından patlama sesi geldi. Patlama sesini duyan çevrede bulunanlar '155 polis ihbar' hattını arayarak durumu bildirdi. Sevk edilen polis ambulansın bulunduğu yolu yaya ve araç trafiğine kapatarak önlem aldı. Bomba imha ekiplerinin yaptıkları incelemede,  ambulansın sağ arka amortisör körüğünün teknik bir arıza nedeniyle patladığı tespit edildi.
 
Bölgeden ambulans geçerken patlama sesini duyduğunu söyleyen Zeki Kas, "Lastik patlama sesinden daha büyüktü, o anda ben klima tamir ediyordum. O anda ben de klima patladı sandım.  Sonra dışarıya baktım. Ambulansın altından toz çıkıyordu. Daha sonra ekipler geldi" dedi.
 
Yapılan inceleme ardından hasta nakil ambulansı tamir için servise götürüldü.
 

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