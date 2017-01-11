Son Dakika Haberleri E-gazete 11Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Amerikalı komutandan Başika açıklaması

ABD'nin Irak'taki Saldırı Görev Gücü Komutanı Albay Sylvia, Türkiye’nin eğittiği Sünni güçlerin Irak ordusu ayrıldıktan sonra Musul kentini koruyabileceklerini ispat ettiklerini söyledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD'nin Irak'taki Saldırı Görev Gücü Komutanı Albay Bret Sylvia, Türkiye’nin eğittiği Sünni güçlerin Irak ordusu ayrıldıktan sonra Musul kentini koruyabileceklerini ispat ettiklerini söyledi.

DEAŞ ile mücadelede karadan Irak ordusuna özellikle topçu desteği veren Saldırı Görev Gücü’nün Komutanı Albay Sylvia, Skype üzerinden Irak’taki operasyonlar hakkında soruları yanıtladı.

Yaklaşık üç bin kişiden oluşan birliğinin; Felluce, Ramadi, Şarkat, Kiyara ve hâlihazırda Musul’da Irak ordusuna destek verdiğini kaydeden Sylvia, Musul’un kuzeydoğusunda yer alan Başika kampında Türkiye tarafından DEAŞ ile mücadele etmek üzere eğitilen Sünni güçlerle Irak ordusu üzerinden irtibatı olduğunu söyledi.

Musul’u kuzeyden kuşatan Irak’ın 16. tümeni üzerinden Sünni güçlerle irtibat kurduğunu ifade eden Amerikalı komutan, Başika kampında eğitilen kuvvetlerin 16. tümene entegre olarak Musul’a gireceğini ve tümen ayrıldıktan sonra da Musul’u koruyacak olan gücün bir parçası olarak kentte kalacağını belirtti.

"Bölgeyi ellerinde tutabileceklerini ispat ettiler"

AA muhabirinin, Türkiye’nin eğittiği Sünni güçlerin kabiliyetleriyle ilgili ne düşündüğünü sorması üzerine Albay Sylvia, şunları söyledi:

“Onlar, Irak ordusu çekildikten sonra o bölgeyi ellerinde tutabileceklerini ispat ettiler. Tabii ben bu bilgileri ikinci elden Irak’ın 16. tümen komutanından alıyorum. Biliyorsunuz tamamen onlarla entegreler.”

Albay Sylva ayrıca 16. tümenin, bu güçlerden bir kısmını terör örgütünün sızma tehlikesine karşı DEAŞ’tan temizlediği bölgelere yerleştirdiğini aktardı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
ABD deniz komandosundan şok iddia!

ABD deniz komandosundan şok iddia!

İşte merakla beklenen Anayasa değişikliği maddeleri

İşte merakla beklenen Anayasa değişikliği maddeleri

Metroda 'Reina Saldırganı' alarmı! Seferler durduruldu

Metroda 'Reina Saldırganı' alarmı! Seferler durduruldu

İranlı fotoğrafçı eski fotoğrafları yeni tarzla çekti

İranlı fotoğrafçı eski fotoğrafları yeni tarzla çekti

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Cenevre'deki Kıbrıs görüşmelerinde sıcak gelişme

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA