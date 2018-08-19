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Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

  • AA
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Bayramı İstanbul dışında geçirmek için yola çıkan tatilciler, otoyolun iki şeride düştüğü ve viyadüklerin bulunduğu Bekirdere rampası, Gültepe, Çınarlı, Kuruçeşme, Tütünçiftlik ve Kirazlıyalı mevkisi ile D-100 karayolunun İzmit Halkevi-Kuruçeşme kesiminde yoğunluk oluştururken Ankara istikametinde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

Otoyolun İstanbul yönü ile Osmangazi Köprüsü, Eskihisar Feribot İskelesi ve D-130 ile D-605 karayollarında trafik normal akışında devam ediyor.

Karayolları ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yol kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

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