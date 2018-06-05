Anayasa Mahkemesi, CHP'nin 'Yetki Kanunu'nun iptal isteminde eksiklik tespit etti Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum yasalarını, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile hayata geçirme imkanı tanıyan 'Yetki Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvuruda eksiklik tespit ederek, tamamlanması için ilgililere bildirdi.