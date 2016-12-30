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Anayasa’da FETÖ ayarı...

AK Parti, Anayasa değişikliği teklifinde kritik bir değişikliğe daha hazırlanıyor.

  • ŞERİFE  GÜZEL
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Teklif, kısıtlayıcı hüküm olmaksızın YAŞ kararlarının yargı denetimine açılmasını öngörüyordu. Ancak, YAŞ kararlarıyla atılan ve FETÖ ile ilişkisi olduğu düşünülen askerlerin ileride mahkeme kararıyla tekrar TSK’ya dönmelerinin mümkün olabileceği düşünülerek, bu durumun önüne geçecek bir değişiklik yapılması planlandı. YAŞ kararlarını, 2010’daki Anayasa değişikliğiyle yargı denetimine açan Hükümet, kadrosuzluk nedeniyle YAŞ kararıyla sevk edilen paşaların geri dönüşlerini önlemek için önleyici hüküm koymuştu.

Bu tedbirin alınmasında, 1960’dan sonra ortaya çıkan durumun tekrarının yaşanmaması etkili oldu. Teklif ile 2010’da yapılan bu değişiklikle getirilen kısıtlayıcı hükmün de içinde olduğu  “Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler ile YAŞ kararları yargı denetimi dışındadır. Ancak, YAŞ’ın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma hariç her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açıktır” paragrafının tümüyle yürürlükten kaldırılması öngörüldü. Teklifin 19. maddesiyle getirilen bu düzenlemeyle YAŞ kararları tümüyle yargı yoluna açılmış olacaktı.

Başbakanlık, 15 Temmuz’da TBMM’nin yıkılan duvarlarından alınan taşları, İngilizce ve Türkçe ‘Terör insanlık suçudur’ ifadesiyle yılbaşı tebrik kartı yapıp, dünyanın dört bir yanına gönderdi. 

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