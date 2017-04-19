Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ateş açıldı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne gece saatlerde kimliği belirsiz kişi yada kişilerde tarafından açıldı.
- DHA
Başkentte Hipodrum Caddesinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne gece saatlerinde ateş açıldı. Kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 el ateş edildi. Saldırıda ölü yada yaralanan olmazken, binaya 3 kurşunun isabet ettiği görüldü. Büyükşehir belediyesine gelen polis ekipleri geniş çaplı çalışma yürütürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.