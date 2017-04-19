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Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ateş açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne gece saatlerde kimliği belirsiz kişi yada kişilerde tarafından açıldı.

  • DHA
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Başkentte Hipodrum Caddesinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne gece saatlerinde ateş açıldı. Kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 el ateş edildi. Saldırıda ölü yada yaralanan olmazken, binaya 3 kurşunun isabet ettiği görüldü. Büyükşehir belediyesine gelen polis ekipleri geniş çaplı çalışma yürütürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı

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