Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Defarges hakkında soruşturma başlattı
Ankara Cumhuriyet Başsacılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast düzenlenmesi gerektiği yönünde sözler söyleyen Philippe Moreau Defarges hakkında soruşturma başlattı.
- İHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, basında çıkan haberler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vekili Av.Dr.Hüseyin Aydın tarafından verilen şikayet dilekçesi üzerine Philippe Moreau Defarges hakkında Fransız artı 33 kanalında sarf ettiği sözler nedeniyle cumhurbaşkanına suikasta azmettirme suçundan soruşturma başlatıldı.
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