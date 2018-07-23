Ankara Eryaman patlama son dakika haberleri Ankara Eryaman'da neler oluyor patlama nedeni belli oldu



Ankara Eryaman patlama nedeni nedir? Ankara Eryaman son dakika patlama sesi neydi? Ankara Eryaman son dakika patlaması Ankara Eryaman'da neler oluyor ölü yaralı var mı? Ankara Eryaman'da şiddetli bir patlama sesi duyuldu! Ankara'da korkutan bir patlama sesi duyuldu. Valilik ve emniyet kaynakları, patlamanın kaynağına ilişkin bilgi almaya çalıştıklarını belirtti. Saat 15.00 sıralarındaki patlama sesi, Ankara'nın Çankaya, Keçiören, Etimesgut, Mamak ve Yenimahalle ilçelerinde yoğun olarak duyuldu. Patlama nedeniyle çok sayıda vatandaş polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri patlamanın nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Kentte daha önce de dinamitle yapılan kontrollü patlama endişeye yol açmıştı. Saat 15.00 sıralarındaki patlama sesi, Ankara’nın Çankaya, Keçiören, Etimesgut, Mamak ve Yenimahalle ilçelerinde yoğun olarak duyuldu. Ses nedeniyle çok sayıda vatandaş polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri sesin nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Kentte daha önce de dinamitle yapılan kontrollü patlama endişeye yol açmıştı. Başkent’te geçtiğimiz Ocat ve Şubat ayında iki kez benzer patlama sesleri duyulmuş, yapılan araştırmaların ardından patlama sesinin, bölgede yapılan dinamitle yol çalışmasından kaynaklandığı açıklanmıştı.Ankara Eryaman'daki patlama ile ilgili son dakika haberleri



PATLAMA NEDENİ BELLİ OLDU



Ankara'da korkutan bir patlama sesi duyuldu. Valilik ve emniyet kaynakları, patlamanın kaynağına ilişkin bilgi almaya çalıştıklarını belirtti. Ankara'nın birçok noktasından duyulan bir patlama meydana geldi. Ankara'da korkutan bir patlama sesi duyuldu. Hürriyet'in emniyet kaynaklarından edindiği bilgiye göre Ankara'nın dört bir tarafından duyulan büyük patlama sesinin nedeni belli oldu. TAİ pilotu, bir uçağı test ederken ses duvarını aştı. Bunun sonucunda sonik patlama meydana geldi.



Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı patlama sesiyle ilgili paylaşım yapıyor. Patlama sesine dair henüz bir açıklama yapılmadı.



Ankara'daki patlama sesinin uçak denemelerindeki sonik patlamadan kaynaklı olduğu iddia edildi. Ulusal Kanal'ın ulaştığı kaynaklar TAİ şirketinin uçak denemesi yaptığı ve Cumhurbaşkanlığının bu denemeden bilgisi olduğunu iletti.



Saat 15.00 sıralarındaki patlama sesi, Ankara'nın Çankaya, Keçiören, Etimesgut, Mamak ve Yenimahalle ilçelerinde yoğun olarak duyuldu. Patlama nedeniyle çok sayıda vatandaş polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri patlamanın nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Kentte daha önce de dinamitle yapılan kontrollü patlama endişeye yol açmıştı.





Güvenlik bölgesi ilan edilmişti

Genelkurmay Başkanlığınca Hisar Projesi kapsamında Tuz Gölü güneyinde füze atışlı testlerin yapılabilmesi maksadıyla, 23 Temmuz – 17 Ağustos 2018 tarihleri arasında bahse konu bölge geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilmiştir.



Söz konusu bölgeye ilişkin koordinat bilgileri ve giriş yasağı uygulanacak tarihler EK’te sunulmuştur.



SOSYAL MEDYA TEPKİLERİ



Ilgıt Dağüstün: O patlama sesi neydi? #Ankara



Aslı İskit: ‏Ankara Etimesgut dan bir patlama sesi duyuldu, ne olduğunu bilen var mı?



Muzaffer Gözübüyük: Ankara'daki bu patlama sesi kötü bir şey değildir inşallah.



Ali Murat İrat: Ankara eryaman sincan kazan bölgesinden duyulan şiddetli bir patlama oldu. Bu üç bölge 30-40 km çapında bir alan.



Mehmet Şahin: Herkes soruyor duyduk duyduk ama gören bilen yok mu patlama sesi ankara



Serkan Özel: Ankara patlama sesi? Bilgisi olan?



Tülay Köroğlu: Ankara Eryaman da patlama sesi duyuldu sebebini bilen var mı?



ŞUBAT AYINDA DA YAŞANMIŞTI



Ankara'da geçtiğimiz Şubat ayında iki kez Ankara'da korkutan patlama sesleri duyulmuştu. Patlamanın kaynağının dinamitle yol çalışmasından kaynaklandığı açıklanmıştı.



