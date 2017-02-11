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Ankara Garı saldırısı davasında ara karar

Ankara Garı'ndaki terör saldırısıyla ilgili davada ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

  • AA
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Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te düzenlenen terör saldırısıyla ilgili 20'si tutuklu 36 kişinin yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tamamı için tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, önceki duruşmalardaki taleplere ilişkin mahkemeye gönderilen evrak okundu.

Davanın görüldüğü Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selfet Giray'ın açıkladığı evrağa göre gar saldırısını gerçekleştiren terör örgütü DEAŞ'ın canlı bombalarını Gaziantep'ten Ankara'ya getiren iki aracın yol boyunca hangi güzergahları kullandığına ilişkin MOBESE ve HTS kayıtları dosyaya dahil edildi. 

Müşteki avukatlarından sonra söz verilen sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu.

DEAŞ’lı teröristlere kırmızı bülten

İddia makamının mütalaasından sonra duruşmaya bir saat ara veren mahkeme heyeti, daha sonra ara kararını açıkladı.

Buna göre tutuklu sanıkların, "kuvvetli suç şüphesi", "delillerin toplanmamış olması", "bu aşamada adli kontrolün yeterli olmayacağı", "sanıkların delilleri karatma" ve "kaçma şüpheleri" nedeniyle tutukluluk hallerinin devamına, yurt dışında olduğu tespit edilen firari sanıkların ise kırmızı bültenle yakalanması için Adalet Bakanlığına başvurulmasına, sanıkların yargılandıkları diğer dava ve soruşturmalara ilişkin ilgili başsavcılıklardan dosya talep edilmesine, saldırının gerçekleşmesinden ihmali olabilecek kamu görevlileri hakkında savcılık mütalaası ve müştekilerin beyanlarıyla ilgili işlem yapılamsı için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verildi.

Davaya katılmak isteyen müşteki ve sivil toplum kuruluşlarının müdahillik talebi mahkeme tarafından kabul edilirken savcının, bazı müştekilerin ifade sırasında bir kısım kamu görevlilerine hakaret içeren beyanları nedeniyle haklarında soruşturma açılması talebini yerinde gördü.

Ayrıca mülkiye müfettişlerinin patlamaya ilişkin hazırladığı raporunun da dosyaya eklenmesine karar veren mahkeme, davanın bir sonraki celsesinin 2,3 ve 4 Mayıs'ta görülmesini kararlaştırdı.

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