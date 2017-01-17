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Ankara son dakika Ankara’da doğalgaz patlaması

Ankara son dakika Ankara'da patlama sesi sosyal medyayı sarstı. Ankara'da doğalgaz patlaması meydana geldiği iddia ediliyor. AA muhabirinin aldığı ilk bilgilere göre, Küçükesat Mahallesi Başçavuş Sokak'ta üç katlı bir apartmanda doğalgaz sıkışması ya da tüpten kaynaklandığı değerlendirilen patlama nedeniyle binada hasar oluştu. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Ankara son dakika gelişmesi Ankara’da patlama sesi geldiği iddiası sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ankara’daki patlamanın detayları ortaya çıkmaya başladı. Ankara son dakika gelişmesinde, AA muhabirinin aldığı ilk bilgilere göre, Küçükesat Mahallesi Başçavuş Sokak'ta üç katlı bir apartmanda doğalgaz sıkışması ya da tüpten kaynaklandığı değerlendirilen patlama nedeniyle binada hasar oluştu. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Başkentte, Çankaya ilçesinde bir apartmanda doğalgaz sıkışması ya da tüpten kaynaklandığı değerlendirilen patlama meydana geldi. AA muhabirinin aldığı ilk bilgilere göre, Küçükesat Mahallesi Başçavuş Sokak'ta üç katlı bir apartmanda doğalgaz sıkışması ya da tüpten kaynaklandığı değerlendirilen patlama nedeniyle binada hasar oluştu. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda, yaralanan bir kişinin Hacettepe Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Patlamanın meydana geldiği binanın çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Ankara Valiliği patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğunu açıkladı.

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