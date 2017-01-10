Ankara Valiliği: Eylemler bir ay yasaklandı
Ankara Valiliği, Ankara'da umuma açık alanlarda düzenlenecek oyun, temsil, açıklama ve çeşitli şekillerdeki gösteriler ile basın açıklamaları ve stantların, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11'inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden 30 gün süre ile yasaklandığını açıkladı.
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