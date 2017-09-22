Ankara'da 5 gecekondu kullanılamaz hale geldi

Edinilen bilgiye göre, Altındağ ilçesine bağlı Hacı Bayram Mahallesi Tepe Sokak'taki bir gecekonduda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüyerek etrafındaki gecekondulara sıçradı.

Evlerin ahşap olması, alevlerin kısa sürede büyümesine neden olurken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi.

İtfaiye ekiplerinin uzun çabaları sonucu yangın söndürüldü.

Suriyelilerin kaldığı öğrenilen gecekondular kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.