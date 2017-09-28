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Ankara'da 7 araç yandı

Ankara'da kamyonette çıkan yangın, 6 araca daha sıçrayarak araçları kullanılamaz hale getirdi.

  • İHA
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Olay, Çankaya ilçesi Söğütözü Mahallesi Anadolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde kamyoneti ile seyreden Cihan Aslan, araçtan mazot sızdığını fark etti. Bunun üzerine ana yol kenarındaki boş araziye kamyoneti park eden Aslan'ın kamyonetin kasasının kapaklarını açması ile araç alev aldı. Aslan, yangın tüpü ile yangına müdahale etmesine rağmen söndüremedi. Çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kamyonette çıkan yangın, yanında bulunan 6 araca da sıçradı. Araçlarda zaman zaman patlamalar meydana geldi. Araçların yandığı alanın 50 metre kadar ilerisinde benzin deposunun bulunması büyük tehlike oluştururken, itfaiyenin kısa sürede müdahalesi sonucu facianın eşiğinden dönüldü. Yangın itfaiye erlerince kısa sürede söndürülürken, araçlar kullanılamaz hale geldi.
 

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