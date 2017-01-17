Ankara'da doğalgaz patlaması
Başkentte, Çankaya ilçesinde bir apartmanda doğalgaz sıkışması ya da tüpten kaynaklandığı değerlendirilen patlama meydana geldi.
- AA
AA muhabirinin aldığı ilk bilgilere göre, Küçükesat Mahallesi Başçavuş Sokak'ta üç katlı bir apartmanda doğalgaz sıkışması ya da tüpten kaynaklandığı değerlendirilen patlama nedeniyle binada hasar oluştu.
Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olayda, yaralanan üç kişinin Hacettepe Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.
Patlamanın meydana geldiği binanın çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Ankara Valiliği patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğunu açıkladı.
BAKAN AĞBAL: ENKAZ ALTINDA KİMSE YOKTUR
Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ankara Küçükesat'ta doğalgazdan kaynaklanan bir patlama meydana geldiğini, hafif yaralanan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığını, enkaz altında kimsenin bulunmadığını bildirdi.
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